В Оренбурге открылся первый в России Музей семьи Ростроповичей

02.06.2022
Музей расположился в доме, куда в 1940-е годы была эвакуирована семья будущего виолончелиста, дирижера, композитора и педагога Мстислава Ростроповича, сообщили в Минкультуры РФ.
Дом-музей семьи Ростроповичей расположен в городской усадьбе конца ХIX века на Зиминской улице, где воссоздана атмосфера Оренбурга 1940-х годов. Музейный комплекс включает жилой дом, мастерские и каретник, которые принадлежали семье Елены Лонткевич, крестной матери Мстислава и Вероники Ростроповичей.
В экспозицию вошли более 200 экспонатов, часть которых передана из личного архива семьи Ростроповичей. Среди них концертный костюм музыканта от Pierre Cardin 1970 года, афиши, а также фортепиано RAD IBACH SOHN 1909 года, купленное для матери виолончелиста Софьи Федотовой. В создании музея участвовала дочь музыканта Ольга Ростропович.
Открытие музея посетил советник президента РФ Владимир Толстой, передавший телеграмму от Владимира Путина.
«Яркие страницы истории этой знаменитой семьи тесно связаны с Оренбургом, и потому перед музеем стоят важные, востребованные задачи — бережно хранить память о выдающихся российских музыкантах и ваших земляках — Леопольде и Мстиславе Ростроповичах, изучать и популяризировать их богатое творческое наследие и огромный вклад в развитие мировой культуры», — говорится в телеграмме.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ