Гарри Поттер и Маленький принц возглавили рейтинг любимых героев детских книг

02.06.2022
Гарри Поттер из одноименной серии книг Джоан Роулинг, главный герой повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и говорящий лабрадор Мани из книги «Пес по имени Мани» Бодо Шефера стали наиболее популярными персонажами детской литературы среди россиян. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе группы компаний «Литрес».
К Международному дню защиты детей, который ежегодно празднуется 1 июня, «Литрес» изучил самые популярные у российских читателей и слушателей детские книги за последний год и создал рейтинг главных героев этих произведений.
«В общем зачете среди персонажей электронных и аудиокниг лидирует Гарри Поттер, главный герой волшебной саги Джоан Роулинг, — сообщили в пресс-службе. — На втором месте — златовласый Маленький принц из одноименной аллегорической повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери, на третьем — эксперт по финансам — лабрадор Мани, чьи приключения описаны в книге „Пес по имени Мани“ немецкого бизнесмена Бодо Шефера».
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