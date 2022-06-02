Актер Максим Матвеев рассказал, почему ушел из театра

Уход из «Табакерки» стал одним из серьезных решений в жизни артиста, отметил он в беседе с Федором Бондарчуком в выпуске «Кино в деталях».





По признанию Максима Матвеева, он ушел из Московского театра Олега Табакова из-за нехватки мотивации для театральной работы.





«Одно из таких серьезных решений в моей жизни, когда я сказал: "По-моему, все. С театром надо завязать". Я не нашел достаточной степени мотивации этим заниматься. Чаша весов между временем нахождения в семье и чаша весов между временем нахождения в театре перевесила», — пояснил он, добавив, что к работе в кино это не относится.





По мнению артиста, необходима «очень серьезная мотивация, чтобы на несколько месяцев уйти из дома и сидеть репетировать что-то».





Фото: кадр из выпуска программы «Кино в деталях»