Новый культурно-выставочный центр открылся во Владимире

02.06.2022
Открытое выставочное пространство расположилось в главном павильоне Центрального парка культуры и отдыха, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
Культурно-выставочный центр Владимиро-Суздальского музея-заповедника в ЦПКиО Владимира заработал в здании, где в 1960-1990-е годы располагалась галерея. Спустя годы музей вернулся в павильон.
«В этом здании ничего не происходило 30 лет. Мы его сохранили, оно находилось в ожидании того дня, когда музей-заповедник сюда вернется, — рассказал глава города Андрей Шохин. — Сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника — молодцы, с душой подошли к обустройству этого здания».
Центр задуман как открытое и меняющееся пространство, в котором не будет постоянной экспозиции. Акцент в будущих выставках планируется сделать на современном искусстве. В культурном центре будут проходить концерты, спектакли, творческие вечера и другие мероприятия.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ