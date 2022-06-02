Фестиваль Ural Music Night раскрыл имена новых хедлайнеров

02.06.2022
Ведущими артистами площадки «Дисколенд» станут поп-звезда 1980-1990-х годов Татьяна Овсиенко и ВИА «Песняры» из Белоруссии, сообщается на сайте проекта.
«Уральская ночь музыки» пройдет в Екатеринбурге 24 июня на разных городских площадках, где выступят около 2 тысяч музыкантов, представляющих самые разные музыкальные жанры.
«Команда фестиваля стремится к тому, чтобы каждый гость нашел музыку себе по душе», — отметил директор Ural Music Night Евгений Горенбург.
Хедлайнерами других площадок «Ночи музыки-2022» станут рок-музыкант Найк Борзов, фолк-группа Gilead, популярная исполнительница Максим, а также рокеры из Екатеринбурга «Курара».
Вход на все площадки фестиваля свободный.
Фото: pixabay