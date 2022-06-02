Открывается первая выставка в пакгаузах в Нижнем Новгороде

02.06.2022
Возрожденные сооружения, построенные к Всероссийской промышленной и художественной выставке конца XIX века, начали принимать гостей, пишет NN.RU.
4 июня в пакгаузах на Стрелке в Нижнем Новгороде откроется выставочный проект «Точка сборки», посвященный Всероссийской промышленной и художественной выставке, прошедшей в городе в 1896 году.
Пакгаузы (склады) представляют собой ажурные металлические конструкции, которые были частью главного выставочного павильона. После выставки их использовали как каркас для строительства пакгаузов, в таком виде их обнаружили в 2015 году. Теперь в одном из них расположился выставочный зал, в другом — концертная площадка.
Посетители увидят цифровые копии картин, выставлявшихся на XVI Всероссийской выставки 1896 года, железнодорожные рельсы первой общественной транспортной сети города, а также мультимедийную инсталляцию «Горизонт 1896».
Посетить экспозицию в пакгаузах можно с 4 июня по 3 июля. Вход свободный.
Фото: Vagant1221, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73138736