Группа ДДТ в третий раз перенесла концерт в Москве

02.06.2022
Выступление музыкантов 10 июня 2022 года на стадионе «Открытие Банк Арена» не состоится, сообщается на сайте рок-группы.
Предыдущие два концерта ДДТ на столичном стадионе отменили из-за пандемии COVID-19. В этот раз «организаторам не удалось согласовать мероприятие с департаментом региональной безопасности г. Москвы», уточняется в сообщении музыкантов.
Московский концерт перенесли на 17 июня 2023 года. Дата может измениться после составления календаря игр сезона 2022/2023 гг. на стадионе «Открытие Банк Арена». Все билеты, купленные на отмененные концерты, будут действительны в следующем году. При желании их можно сдать и вернуть деньги.
Фото: Рixabay