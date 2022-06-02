Бурятия впервые примет фестиваль «Золотая маска»

02.06.2022
В Республике Бурятия впервые состоится фестиваль «Золотая маска». В Улан-Удэ представят восемь спектаклей от лауреатов и номинантов Российской национальной театральной премии. Об этом сообщили журналистам в республиканском Минкультуры.
«С 23 августа по 10 сентября в столице Бурятии впервые состоится фестиваль „Золотая маска“. В рамках масштабной региональной программы в Улан-Удэ приедут пять именитых театров, привезут восемь спектаклей, состоятся 16 показов на сценах республиканских театров: от драмы и театра кукол до балета и мюзикла», — сказали в министерстве.
Фестиваль откроет мюзикл Театра наций «Стиляги» в постановке Алексея Франдетти. Кроме того, Театр наций покажет еще две постановки: комедию «Шведская спичка» по рассказам Чехова и спектакль Тимура Бекмамбетова и Анны Викторовой «Ходжа Насреддин». Режиссер Яна Тумина представит спектакль «О рыбаке и рыбке» Театра кукол Республики Карелия.
Фото: Pixabay