Начались съемки приквела фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»

02.06.2022
О старте съемочного процесса рассказал в соцсетях актер Крис Хемсворт, исполняющий роль антагониста.
«Начинается новое путешествие по миру «Безумного Макса», — написал он, не раскрыв подробности о своем персонаже.
Новый фильм постапокалиптической франшизы станет приквелом и спин-оффом Mad Max: Fury Road (2015) и расскажет о воительнице Фуриосе, которую в «Дороге ярости» сыграла Шарлиз Терон. В сольном фильме ее роль досталась Ане Тейлор-Джой («Ход королевы»). Действие развернется до событий «Дороги ярости» и охватит 15 лет. Детали сюжета пока не раскрываются.
Режиссером, сценаристом и продюсером Furiosa стал Джордж Миллер, снявший оригинальную трилогию с Мэлом Гибсоном и «Дорогу ярости» с Томом Харди. Соавтором сценария выступил Ник Латурис, продюсированием также занимается Даг Митчел. Саундтрек напишет композитор Junkie XL.
Релиз фильма «Безумный Макс: Фуриоса» назначен на май 2024 года.
Фото: кадр из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»