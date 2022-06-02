Более 50 спектаклей будут включены в программу Большого детского фестиваля

02.06.2022
Эксперты уже закончили отбор спектаклей в конкурсную театральную программу Большого детского фестиваля (БДФ), который начнется в конце сентября 2022 года. В этом году в программу включен 51 спектакль, сообщил ТАСС народный артист РФ, художественный руководитель Московского Губернского театра и БДФ Сергей Безруков.
«Большой детский фестиваль осенью мы проведем в пятый раз. Он откроется 29 сентября спектаклем Романа Феодори „Питер Пэн“ и продлится до конца ноября. Мы уже отобрали детское жюри — 23 человека от шести до 16 лет. Эксперты завершили отбор спектаклей в конкурсную театральную программу, в этом году в ней 51 спектакль», — сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что фестиваль мультижанровый, в конкурсе участвуют также художественные и анимационные фильмы и детская литература.
Фото: Pixabay