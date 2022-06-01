Цирковые артисты дали благотворительные представления в День защиты детей

01.06.2022
Выступления артистов Росгосцирка прошли в лечебных и специализированных заведениях для детей, а также в отдаленных населенных пунктах регионов, сообщается на сайте Минкультуры РФ.
«День защиты детей — важный праздник, так как напоминает, что мир детства нуждается в бережном отношении взрослых. Мы в Росгосцирке делаем то, что в наших силах, дарим позитивные эмоции тем, у кого сейчас непростой период в жизни, тем, кто борется с серьезными заболеваниями, делаем их праздник ярче и красочнее», — отметил гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков.
В Петербурге клоуны, гимнасты, эквилибристы Цирка на Фонтанке и артисты шоу «Одиссея» выступили в Центре протонной терапии МИБС. В Иркутске цирковые артисты пришли к воспитанникам дома-интерната для детей с ментальной инвалидностью, а в Кемерове — для детей с ограниченными возможностями по зрению программу цирка Филатовых представили в сопровождении тифлокомментариев.
Омский и Воронежский цирки дали выездные представления в рамках акции «Цирк — детям села», которые посетили более трех тысяч человек. Мероприятия ко Дню защиты детей прошли в филиалах Росгосцирка по всей стране.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ