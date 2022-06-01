Программа бесплатных путешествий для школьников стартовала в России

01.06.2022
Первым регионом — участником проекта Ростуризма стала Московская область, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
1 июня заработала программа бесплатных путешествий по России для учащихся 5-9 классов.
«Первые школьники из Подмосковья отправились в культурно-познавательную поездку в Сергиев Посад», — уточнили в Ростуризме.
В 2022 году более 20 тысяч пяти- и шестиклассников из Подмосковья смогут отправиться в путешествие по стране вместе с родителями. На эти цели из федеральной казны выделили 102 млн рублей. Для организации поездки родителям нужно подать заявку на получение сертификата на сайте Госуслуг. После подтверждения они смогут выбрать путешествие и заключить договор с туроператором.
Проект по популяризации школьного туризма реализуют Ростуризм и Минфин России. Всего в экспериментальной части программы участвуют 18 регионов.
Фото: Рixabay