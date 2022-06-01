Шпионский сериал «Медленные лошади» продлили на два сезона

01.06.2022
Стриминговый сервис Apple TV+ анонсировал третий и четвертый сезоны шоу Slow Horses по книгам Мика Геррона. Об этом написал The Wrap.
Премьера «Медленных лошадей» состоялась в апреле 2022 года. Второй сезон сериала снят, но пока не имеет даты релиза. Режиссером третьего сезона станет Сауль Метцштайн. Когда начнутся съемки новых эпизодов — не уточняется.
Slow Horses рассказывает о работе отдела британской контрразведки MI5, в который ссылают провинившихся агентов. Руководитель отдела Джексон Лэмб не только сам ленится работать, но и мешает делать это другим сотрудникам.
К своим ролям вернутся Гэрри Олдман, Кристин Скотт Томас, Оливия Кук, Джонатан Прайс, Джек Лоуден.
Фото: Рixabay