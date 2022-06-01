Стартовал прием заявок на премию им. Федора Волкова и премию «Душа России»

01.06.2022
Минкультуры России объявило о начале приема документов на соискание премий за вклад в развитие театрального искусства и народного творчества, сообщили в пресс-службе ведомства.
С 1 июня по 1 августа включительно принимаются заявки на участие в премии Министерства культуры РФ им. Федора Волкова за вклад в развитие отечественного театрального искусства. На нее могут претендовать театры, театрально-зрелищные организации и творческие работники (артисты театров и театрально-зрелищных организаций, члены художественно-постановочной группы), творческая деятельность которых стала заметным вкладом в развитие профессионального театрального искусства.
Соискателей могут выдвигать региональные органы власти, реализующие госполитику в сфере культуры, творческие ассоциации и союзы. Лауреаты получают диплом и вознаграждение 1 млн рублей.
Подробнее о подаче документов можно узнать здесь
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Документы на соискание премии Минкультуры РФ «Душа России» за вклад в развитие народного творчества принимаются не позднее 30 июля.
Премия вручается в пяти номинациях: народный танец, народное пение, народная музыка, традиционная народная культура, народный мастер в области самодеятельного декоративно-прикладного искусства. Премия присуждается руководителям самодеятельных коллективов народного творчества, исполнителям эпоса, самодеятельным мастерам народного декоративно-прикладного искусства за выдающиеся творческие достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций и активную просветительскую и педагогическую деятельность.
Регионы могут выдвинуть не более пяти соискателей (по одному в каждой категории). Решение о выдвижении примет коллегия регионального органа исполнительной власти в сфере культуры. Лауреатов наградят дипломами, почетными знаками и вознаграждением в 500 тысяч рублей.
Подробная информация о премии и порядке подачи документов можно изучить здесь
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Фото: пресс-служба Минкультуры РФ