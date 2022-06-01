Netflix поделился трейлером комедийного экшна «Человек из Торонто»

01.06.2022
Ролик по комедийному боевику с Кевином Хартом и Вуди Харрельсоном в главных ролях опубликован на официальном ютьюб-канале стриминга.
«Человек из Торонто» расскажет о том, как неудачливый менеджер по продажам из-за ошибки при бронировании оказывается в одном доме вместе с опасным убийцей по кличке Человек из Торонто. Простой парень оказывается в центре криминального мира, поскольку его принимают за киллера.
Фильм снял австралийский режиссер Патрик Хьюз («Телохранитель киллера»). Вместе с Хартом и Харрельсоном в фильме снялись звезда ситкома «Теория большого взрыва» Кейли Куоко и Эллен Баркин («Подмена»).
Фильм планировали выпустить в 2020 году, однако его релиз несколько раз переносили. По последней информации, комедийный экшн «Человек из Торонто» выйдет на Netflix 24 июня 2022 года.
Фото: кадр из трейлера фильма «Человек из Торонто»