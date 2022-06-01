Вышел тизер фильма «Меню» с Аней Тейлор-Джой и Николасом Холтом

01.06.2022
Роликом по комедийному хоррору режиссера Марка Майлода поделилась в Сети кинокомпания Searchlight.
Действие «Меню» разворачивается на отдаленном острове, куда молодая пара приезжает, чтобы попасть в ресторан. Шеф-повар готовит для посетителей уникальные блюда, а также — весьма шокирующие сюрпризы.
Главные роли в фильме исполнили Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»), Николас Холт («Одинокий мужчина») и Рэйф Файнс («Английский пациент»). Режиссером фильма выступил Марк Майлод, работавший над сериалами «Игра престолов» и «Бесстыдники».
The Menu выйдет в международный прокат 18 ноября этого года.
Фото: кадр из трейлера фильма «Меню»