Кирилл Серебренников предложил продвигать русскую культуру

01.06.2022
Такой идеей режиссер поделился в беседе с кинокритиком Антоном Долиным для его YouTube-шоу «Радио Долин».
Обсуждая отмену российской культуры в других странах, режиссер Кирилл Серебренников предложил заниматься ее продвижением. «Сделаем все возможное, чтобы она сохранилась, чтобы ее уважали, чтобы ее не забыли», — сказал он.
Также кинематографист добавил, что вся русская культура — «про хрупкость человека», его уязвимость и ценность.
Ранее Кирилл Серебренников представил свой фильм «Жена Чайковского» в основном конкурсе Каннского кинофестиваля 2022. Главные роли в нем исполнили Алёна Михайлова и Один Байрон.
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