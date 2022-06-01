Бахрушинский музей представит выставку «Золотой век Юрия Григоровича»

01.06.2022
Экспозиция будет работать в рамках XIV Международного конкурса артистов балета, сообщается на сайте Минкультуры РФ.
Конкурс пройдет с 3 по 11 июня в Большом театре. В этом году он посвящен 95-летию его художественного руководителя, народного артиста СССР, хореографа ГАБТа Юрия Григоровича.
Выставка «Золотой век Юрия Григоровича: жизнь как конкурс» представит «в лицах» историю Международного конкурса артистов балета, а также покажет вклад Юрий Григоровича в развитие русского балетного искусства.
В экспозицию вошли более 70 фотографий из Бахрушинского музея, архивов конкурса и личной коллекции фотохудожника Михаила Логвинова. Снимки выставят на Арбате и в залах Исторической сцены ГАБТа. Публика проследит историю конкурса, увидит его лауреатов и обладателей Гран-при, фрагменты балетов и репетиций Григоровича, его портреты и снимки афиш.
Выставка работает с 1 по 15 июня на Арбате, с 3 по 11 июня — в Большом театре.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ