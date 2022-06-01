Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» и телеканал «МУЛЬТ» объявляют питчинг анимационных проектов

Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» (ВГТРК и «Ростелеком») - один из лидеров производства детской анимации в России и СНГ - в День защиты детей, 1 июня, объявляет о старте приема заявок на питчинг анимационных проектов «МУЛЬТ Питчинг» в категории 6+.

Заявки принимаются в номинациях «Анимационный сериал» и «Анимационный фильм» на сайте www.multpitch.ru.

Цель питчинга – формирование новых трендов в производстве мультфильмов для детей, поддержка талантливых авторов, творческих команд, а также поиск новых историй, идей и героев. Организаторы будут способствовать созданию новой индустриальной площадки для диалога дебютантов и профессионалов с экспертами рынка, производителями контента.

Авторы лучших сценариев получат возможность выиграть до 1 млн рублей в номинации «Анимационный сериал» и до 1 млн рублей в номинации «Анимационный фильм».

Генеральный продюсер телеканала «МУЛЬТ» Татьяна Цыварева:

«Нам очень хочется найти тех авторов, тех гениев, которые ещё не работают с большими студиями. Мы верим, что есть талантливые идеи и проекты, которые мы с удовольствием сможем реализовать вместе с победителями и добиться больших успехов. А для нас самый главный успех – любовь зрителей. Мы ждем как профессионалов в возрасте от 18 лет, так и тех, для кого анимация – это хобби. Заявки принимаем в любой форме. Кто-то может выразить мысль в нескольких предложениях, и мы увидим замечательную идею, кому-то надо расписать, разложить проект. Кто-то, вероятно, отправит нам уже готовый сценарий. Мы будем изучать и читать все полученные материалы. Ограничений нет. Мы ждем разные идеи и истории, а особенно хотим сфокусироваться на сценариях для всей семьи. Сейчас на рынке много мультфильмов на разный возраст, гендер - для девочек, для мальчиков. Нам же хочется найти проекты, которые бы объединили всю семью за просмотром: детей, родителей, бабушек и дедушек – всех!».

В питчинге могут принять участие авторы от 18 лет и старше. Заявки принимаются до 31 августа 2022 года. В сентябре Экспертный совет объявит шорт-лист, в октябре пройдет очный питчинг проектов финалистов. Имена победителей профессиональное жюри назовет не позднее 30 ноября.

Подать заявку и узнать подробные условия участия в «МУЛЬТ Питчинге» можно на сайте: www.multpitch.ru

«Цифровое Телевидение» (ВГТРК и «Ростелеком») - крупнейший медиахолдинг на рынке платного ТВ в России. Телеканалы холдинга занимают лидирующие позиции среди тематических каналов – 27,5% от объема смотрения тематического ТВ. В Группу ЦТ входят компании, позволяющие создавать, дистрибутировать и монетизировать контент и каналы на базе собственной инфраструктуры.

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