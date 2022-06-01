На большие экраны вышел ряд фильмов для просмотра с детьми

01.06.2022

На большие экраны вышел ряд фильмов для просмотра с детьми

Минкульт России перечислил фильмы, которые вышли на большие экраны для просмотра с детьми.

«Бука. Мое любимое чудище» про своенравную принцессу Варвару, которая сбежала из дворца и отправилась через лес на поиски прекрасного принца.

«Финник» – захватывающий детский детектив про девочку и домового, которые спасают город от опасного преступника.

«Манюня в кино» – это экранизация одноименной повести Наринэ Абгарян о непоседливой девочке и ее приключениях.

«Суворов: великое путешествие» – фильм о юноше Грише, который попадает на службу в полк Александра Суворова во время легендарного Швейцарского похода.

Классика «Союзмультфильма»: с 1 июня стартуют «Приключения Буратино», с 9 июня в прокате «Чиполлино», а с 16-го числа – «Тайна третьей планеты».

Фото: Минкультуры РФ