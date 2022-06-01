Фильм «Хиросима, любовь мая» покажут к 100-летию режиссера Алена Рене

01.06.2022
2 июня в России выйдет в прокат один из главных фильмов французской «новой волны», сообщила пресс-служба компании-прокатчика RWV.
Культовая кинокартина «Хиросима, любовь мая» (1959) появится на широких экранах к 100-летию ее режиссера, классика французского киноискусства Алена Рене. Фильм по сценарию писательницы Маргерит Дюрас считается одним из главных образцов французской новой волны и одной из самых пацифистских картин в мире.
Действие фильма развивается в послевоенной Хиросиме, где между французской актрисой и японским архитектором вспыхивают чувства. На каждого из них давит груз прошлого.
Главные роли исполнили Эмманюэль Рива и Эидзи Окада.
«Хиросима» выйдет в кинотеатрах почти 40 российских городов. Фильм покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. Прокатчиком выступила компании Russian World Vision.
Фото: pixabay