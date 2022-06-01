«Звездные войны» обошли Marvel по просмотрам сериалов на Disney+

01.06.2022
Новое шоу по вселенной Star Wars «Оби-Ван Кеноби» дебютировало с рекордом по просмотрам, сообщается в соцсетях стриминга.
Сериал о мастере-джедае в исполнении Юэна Макгрегора показал лучший старт среди всех оригинальных проектов Disney+. В компании не раскрыли количество просмотров, отметив, что рекорд поставлен по итогам первого уикэнда после премьеры, прошедшей 27 мая.
Рекорд «Оби-Вана Кеноби» означает, что проект по «Звездным войнам» обошел предыдущего лидера — сериал «Локи» по вселенной Marvel, рассказывающей о боге хитрости в исполнении Тома Хиддлстона.
Фото: кадр из сериала «Оби-Ван Кеноби»