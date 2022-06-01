Вышел дебютный трейлер «Рыцарей Готэма» о приемном сыне Бэтмена

01.06.2022
Первый ролик по грядущему сериалу появился на официальном YouTube-канале The CW Network.
Действие «Рыцарей Готэма» разворачивается после убийства защитника города Бэтмена, под маской которого скрывался бизнесмен Брюс Уэйн. Его приемный сын объединяется с дочерью Джокера и детьми других врагов Бэтмена, когда их всех обвиняют в убийстве Темного рыцаря. В это время Готэм, оставшийся без защитника, становится очень опасным.
Сериал от телеканала The CW основан на одноименном комиксе DC. Его создателями выступили Натали Абрамс, Джеймс Патрик Стотеро и Чад Файвэш.
Gotham Knights планируют выпустить осенью 2022 года.
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