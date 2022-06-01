Станислав Садальский иронично отреагировал на перенос «Новой волны»

01.06.2022
Российский актер, телеведущий и блогер прокомментировал в своем ЖЖ отмену музыкального конкурса в этом году.
Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна», который планировали провести в августе, перенесли на 2023 год. В оргкомитете решение объяснили невозможностью реализации всех логистических, технических и организационных процессов для конкурсантов, зарубежных исполнителей, организаторов и зрителей конкурса из разных стран.
«Какое несчастье — конкурс отложили. Попса в трауре!», — написал Садальский в своем блоге, комментируя перенос «Новой волны».
По его мнению, в конкурсе участвуют «одни и те же поп-звёзды». «А можно вообще обойтись без этих давно погасших "звезд" и тем самым хоть немного расшевелить нашу застойную сцену?» — добавил он.
Фото: pixabay