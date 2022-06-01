Российские сериалы заменят зарубежные блокбастеры на больших экранах

01.06.2022
В кинотеатрах страны начнут показывать отечественные сериалы от стримингов Start, Okko, Premier и Kion. Об этом написали «Ведомости».
9 июня в прокат выйдет антиутопия «Два холма», дебютировавшая в онлайн-кинотеатре Start в апреле этого года. Представители стриминга подтвердили информацию.
Совладелец Start Эдуард Илоян отметил, что выпуск сериала в кинотеатрах означает для сервиса поиск новых форматов дистрибуции оригинальных проектов. Самым главным он назвал необходимость «поддержать офлайн-кинотеатры, разнообразив и наполнив их репертуар».
О планах показывать в кинотеатрах свои сериалы изданию рассказали в Okko, Premier и Kion.
Ранее студии Disney, Warner Bros., Universal, Sony, Paramount, LionStage заморозили релизы своих проектов в РФ.
Фото: Рixabay