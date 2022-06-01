Алексей Чадов представил режиссерский дебют «Своя война. Шторм в пустыне»

Премьера военной драмы прошла в киноцентре «Октябрь» в Москве, пишет ТАСС.





Главный герой истории Иван давно вернулся с войны, но до сих пор не привык к мирной жизни. Он решает отправиться в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон.





Роль Ивана исполнил Алексей Чадов, также выступивший режиссером и сценаристом фильма. Вместе с ним в проекте задействованы Кристина Асмус, Виктор Сухоруков и др.





Алексей Чадов дебютировал как актер в фильме «Война» Алексея Балабанова в роли солдата Ивана Ермакова. Этот образ послужил точкой для его первого сценария, рассказал режиссер-дебютант.





«Мне хотелось рассказать историю человека, который вернулся с войны, но она для него не закончилась. Мир за это время особо не изменился — он по-прежнему хищный, а война всегда рядом», — добавил Чадов.





В широкий прокат «Своя война» выходит 2 июня.





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