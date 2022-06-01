Новый выпуск программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» выйдет 4 июня

Выпуск под названием «Давос и ныне там» будет доступен на YouTube-канале проекта.





В новом выпуске программы Никита Михалков предлагает обсудить, почему доклад философа Александра Дугина, к которому автор программы обращался в 2014 году, актуален сегодня как никогда и какие новые подтверждения его точности появляются в наши дни.





«Как давно и какими методами ведется "сетевая" война с Россией? Каких успехов достигли наши противники? Почему столько времени понадобилось для осознания того, что представляют собой такие СМИ, как "Эхо Москвы", или какой вред нашей стране наносит Болонская система образования? И какую реальность продвигают участники Всемирного экономического форума в Давосе?» Эти и другие вопросы Никита Михалков рассмотрит в выпуске «Давос и ныне там» на ютьюб-канале «БесогонТВ».





Фото: кадр из анонса выпуска «Давос и ныне там»