Музыкальные профили героев «Союзмультфильма» появились на аудиосервисе «Звук»

01.06.2022
Семь анимационных персонажей из картин «Союзмультфильма», среди которых почтальон Печкин, Фрекен Бок и попугай Кеша, получили свои музыкальные профили на «Звуке», они были созданы специально к Международному дню защиты детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аудиосервиса.
«В каждом профиле лежат плейлисты, где треки соответствуют характеру персонажей. Почтальон Печкин из „Простоквашино“ предпочитает ретро-хиты в жанре поп из 1970-1980-х годов и русский рок, Фрекен Бок любит классику и романтичные композиции в исполнении артистов российской эстрады. Попугай Кеша из мультфильма „Возвращение блудного попугая“ кивает под инди, электронику и K-pop. Волк из „Ну, погоди! Каникулы!“ слушает инструментальный рок и музыку для спортивных тренировок», — рассказали ТАСС в пресс-службе.
Пользователи аудиосервиса смогут узнать, насколько их предпочтения совпадают со вкусами анимационных героев.
Фото: Pixabay