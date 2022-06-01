Звезда ремейка «Вестсайдской истории» сыграет в приквеле «Голодных игр»

01.06.2022
Американская актриса Рэйчел Зеглер исполнит главную женскую роль в фильме «Баллада о змеях и певчих птицах», сообщил Deadline.
Фильм станет приквелом к антиутопии «Голодные игры», снятой по романам американской писательницы Сьюзен Коллинз. Действие «Баллады» развернется за несколько десятилетий до событий оригинальной франшизы.
В центре истории окажется молодой Кориолан Сноу, будущий правитель Панема. Накануне Х Голодных игр его назначают ментором девушки-трибута из Дистрикта 12 Люси Грэй Бэйрд, которую сыграет Рэйчел Зеглер.
Роль Кориолана Сноу исполнит Том Блит («Билли Кид»). Режиссером ленты выступит Фрэнсис Лоуренс, снявший три фильма франшизы.
«Балладу» планируют выпустить в прокат в ноябре 2023 года.
Фото: Рixabay