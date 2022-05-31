Филиал Центральной музыкальной школы в ХМАО откроется в 2023 году

Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова провела рабочую встречу с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальей Комаровой, сообщили в пресс-службе ведомства.





Стороны обсудили развитие ключевых программ в области культуры в регионе, поддержку проектов, реализацию нацпроекта «Культура».





По словам Натальи Комаровой, в сентябре следующего года в Ханты-Мансийске заработает филиал Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства.





«Создание учреждения такого формата привлечет нашу талантливую молодежь, которая будет затем работать здесь и развивать культуру нашего региона», — подчеркнула она.





Глава Югры рассказала о модернизации учреждений культуры в рамках нацпроекта «Культура». «Благодаря нацпроекту регион получил новые модельные библиотеки, виртуальные киноконцертные залы, новое оборудование, музыкальные инструменты, прошли переподготовку и работники учреждений культуры», — сообщила она.





С 2019 года девять муниципальных библиотек ХМАО переоснастили по модельному стандарту. В рамках проекта «Цифровая культура» создали 16 мультимедийных гидов дополненной реальности. Кроме того, к Национальной электронной библиотеке подключили 190 библиотек (почти 90% окружных государственных и муниципальных библиотек региона), которые каждый год посещают более 400 тысяч читателей.





Ольга Любимова отметила успехи ХМАО-Югры в реализации проектов в сфере культуры. «Со своей стороны, министерство готово помочь в тех вопросах, которые волнуют региональные власти, в том числе рассказать об успешном опыте других субъектов Российской Федерации», — сказала она.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ