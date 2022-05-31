Полнометражный мультфильм «Три кота и море приключений» выходит в прокат

31.05.2022

Полнометражный мультфильм «Три кота и море приключений» выходит в прокат
Премьера первого анимационного фильма о Коржике, Карамельке и Компоте состоится в День защиты детей, 1 июня, сообщается в телеграм-канале Минкультуры РФ.

Три котенка и их родители Кисуля и Котя, известные по мультсериалу «Три кота», отправляются из Котополиса в путешествие к морю, где их ждут приключения и новые встречи.

Мультфильм «Три кота и море приключений» студии «Метрафильмс» снят по заказу СТС при поддержке Фонда кино. Режиссером выступил Дмитрий Высоцкий, также написавший сценарий в соавторстве с Дариной Шмидт. Художник — Андрей Сикорский.

Билеты уже в продаже. Оплатить киносеанс можно Пушкинской картой.

Фото: кадр из тизера мультфильма «Три кота и море приключений»