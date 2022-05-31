«Хакатон с Русским музеем» пройдет в Кемерове

31.05.2022
ГРМ проведет мероприятие совместно со своим филиалом и филиалом РГИСИ в Кемерове, Школой креативных индустрий и Музеем изобразительных искусств Кузбасса, сообщается на сайте Минкультуры РФ.
С 1 по 3 июня в столице Кемеровской области пройдет «Хакатон с Русским музеем» для воспитанников ШКИ, ориентированный на создание цифровых проектов в сфере культуры и изобразительного искусства.
Участникам предложат придумать оригинальные решения для Музея изобразительных искусств Кузбасса. Для погружения в специфику его работы они смогут принять участие в специальных экскурсиях по выставкам и фондам КОМИИ. Свои проекты и прототипы цифровых продуктов студенты покажут экспертному жюри в третий день форума.
«Хакатон с Русским музеем» — первая часть проекта кемеровского филиала Русского музея, реализуемого совместно с филиалом РГИСИ и Школой креативных индустрий летом 2022 года. Вторая часть пройдет в июле в Петербурге. Ее участники смогут пройти летнюю ViARt-практику в Центре мультимедиа Русского музея.
Фото: Evgeniy_KemCity, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47444894