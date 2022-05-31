В ОАЭ снимут 12-ю адаптацию британского сериала «Офис»

31.05.2022
В Арабских Эмиратах производством новой версии комедийного шоу займется MBC Studios, сообщил журнал Variety.
Новая адаптация сериала «Офис» (The Office) будет выходить на телеканале MBC. Ее отличием от оригинала станет то, что действие развернется в офисе курьерской компании. В британском шоу события развивались в региональном офисе бумажной компании.
Сериал «Офис», выходивший в Великобритании в 2001-2003 годах, рассказывает о трудовых буднях офисных сотрудников и их начальника. Сценаристами и режиссерами выступили Стивен Мерчант и Рики Джервейс. Последний также исполнил одну из главных ролей вместе с Мартином Фрименом, Макензи Круком и Люси Дэвис. Адаптации комедийного шоу выходили в США, Канаде, Франции, Германии, Израиле и других странах.
Фото: Рixabay