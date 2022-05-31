Худруком Кировского драмтеатра стал Игорь Лысов

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Режиссер, драматург, педагог Игорь Лысов в Кировском областном драматическом театре будет заниматься «исключительно художественной линией», сказал он в интервью журналистам.По поводу творческих планов худрук отметил, что спектакли по А. Чехову и Ф. Достоевскому обязательно должны быть в репертуаре. «В идеале мне хотелось бы создать репертуар, в котором у каждого актера труппы была бы ведущая роль», — подчеркнул он.Ранее Игорь Лысов работал актером в театрах Вологды, Ленинграда, Мурманска; худруком и режиссером в «Школе драматического искусства» в Москве, Русском театре Эстонии (Таллин), Астраханском драмтеатре.