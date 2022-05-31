Песня 1985 года возглавила чарт iTunes после выхода «Очень странных дел 4»

31.05.2022

Песня 1985 года возглавила чарт iTunes после выхода «Очень странных дел 4»
Композиция Running Up That Hill, звучащая в четвертом сезоне сериала, привлекла внимание слушателей по всему миру, пишет Los Angeles Times.

Песня британской певицы Кейт Буш 1985 года стала лидером чарта iTunes, опередив треки Леди Гаги и Гарри Стайлса. Running Up That Hill попала и в топ-200 стриминга Spotify, заняв 106 место. 

По сюжету Running Up That Hill — любимый трек героини Макс Мейфилд, который играет важную роль в развитии истории.

Четвертый сезон «Очень странных дел» (Stranger Things) разделен на две части. Первые эпизоды вышли на Netflix в мае. Премьера последних серий сезона состоится 1 июля.

Фото: кадр из сериала «Очень странные дела»