Песня 1985 года возглавила чарт iTunes после выхода «Очень странных дел 4»

31.05.2022
Композиция Running Up That Hill, звучащая в четвертом сезоне сериала, привлекла внимание слушателей по всему миру, пишет Los Angeles Times.
Песня британской певицы Кейт Буш 1985 года стала лидером чарта iTunes, опередив треки Леди Гаги и Гарри Стайлса. Running Up That Hill попала и в топ-200 стриминга Spotify, заняв 106 место.
По сюжету Running Up That Hill — любимый трек героини Макс Мейфилд, который играет важную роль в развитии истории.
Четвертый сезон «Очень странных дел» (Stranger Things) разделен на две части. Первые эпизоды вышли на Netflix в мае. Премьера последних серий сезона состоится 1 июля.
Фото: кадр из сериала «Очень странные дела»