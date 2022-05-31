В Петербурге названы победители конкурса драматургов имени Дины Шварц

31.05.2022
Три автора стали победителями драматургического конкурса имени Дины Шварц, который впервые был проведен в Большом драматическом театре имени Георгия Товстоногова. Об этом сообщила пресс-служба театра.
«По итогам конкурса главный денежный приз решено разделить между тремя драматургами. Это Любовь Стрижак («Изнутри и снаружи»), Лидия Голованова («Монотония») и Дина Семыкина («Зимний сезон). Пьесы этих авторов войдут в литературный портфель БДТ и будут поставлены в театре», — сообщили в пресс-службе.
Как рассказал журналистам художественный руководитель Большого драматического театра Андрей Могучий, «когда мы задумывали эту премию, перед нами стояла абсолютно практическая цель — найти несколько современных пьес для репертуара БДТ. Поэтому мы не стали делать конкурс публичным, в отличие от большинства драматургических премий. К нам поступило более трехсот заявок, экспертный совет в два этапа отобрал самые перспективные тексты, большинство из них в итоге попали в шорт-лист».
Фото: Pixabay