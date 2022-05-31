В Москве назвали победителей Восьмого фестиваля молодых поэтов «Филатов Фест»

31.05.2022
Лауреатов Восьмого всероссийского литературного фестиваля молодой поэзии «Филатов Фест» объявили в Центральном доме актера в Москве. Главный приз получила московская поэтесса Анна Долгарева, передает ТАСС.
«Чтобы развязать интригу, я назову имя, которое получило признание и первую премию. Итак, Анна Долгарева», — объявил со сцены председатель жюри, писатель Игорь Волгин.
Победителя зрительского голосования объявил поэт Дмитрий Воденников, награду получил Алексей Шмелев из Москвы.
Фото: Pixabay