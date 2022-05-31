В Москве состоится кинофорум к 100-летию СССР

Церемония открытия кинофорума «Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве» в честь 100-летия образования СССР во вторник состоится в старейшем московском кинотеатре «Художественный». Открытие будет посвящено кинематографии Азербайджана.

В официальной части открытия примут участие режиссеры, актеры, писатели, деятели культуры и искусства. Среди них Наталья Аринбасарова, Евгений Герасимов, Людмила Чурсина, Светлана Тома, Лариса Лужина, Ия Нинидзе, Наталья Гвоздикова, Элеонора Шашкова, Аркадий Инин, Алика Смехова, Александр Галибин, Сергей Колесников, Марина Яковлевна, Наталья Хорохорина и другие.





Форум, организованный киносетью «Москино», будет проходить с 31 мая по 11 декабря. За это время горожане и гости столицы смогут увидеть 15 лучших картин того времени. Среди них «Игла» (1988) Рашида Нугманова, «Коррида» (1982) Олава Неуланда, «Первый учитель» (1965) Андрея Кончаловского, «Красные поляны» (1966) Эмиля Лотяну и другие. Для того, чтобы попасть на любой показ, необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте «Москино».





Посетить киносеансы смогут зрители старше 13 лет.





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