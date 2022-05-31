Сергей Матвеев рассказал о законопроекте, расширяющем действие принудительной лицензии на контент

Матвеев рассказал, что в наборе интеллектуального права (ИП) есть достаточно сильное право — это исключительное право, право разрешать и запрещать использовать результаты творчества. Однако иногда бывают ситуации, когда правообладатель злоупотребляет этим правом. В частности, использует его для того, чтобы необоснованно ограничить появление определенных видов продуктов и товаров на том или ином рынке, создать дефицит, зачастую критичный для общества.





«Для противодействия подобным злоупотреблениям и предусмотрен, в том числе международными конвенциями об интеллектуальном праве, такой механизм, как принудительная лицензия. Традиционно он распространяется на объекты промышленной собственности — на изобретения, — отмечает Матвеев.





В области авторского права принудительные лицензии как таковые не применялись: в отличие от патентного, оно охраняет форму произведения, а не суть. В патентном праве формулу изобретения не обойдешь.





«В авторском праве сделать это не так сложно. Если тебе не разрешили использовать музыку — напиши свою, более хорошую, не дали издать книгу — найди другую, не менее интересую. Но сейчас мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией, когда право собственности используется для изъятия целых пластов произведений литературы, искусства, культуры», — говорит Матвеев.









Тем самым нарушается основной смысл интеллектуального права — способствовать развитию культурной и технологической сферы. В таких условиях принудительная лицензия на объекты авторского права уже не кажется необоснованной. Появление в законодательстве такой нормы сможет решить проблему оборота контента, так как это своего рода «приземление» лицензий без ущерба коммерческим интересам правообладателя.









«Цель введения принудительной лицензии не в том, чтобы сохранить в нашей стране фильмы, сериалы, музыку, произведенные западными компаниями. Ведь любая принудительная лицензия будет применяться только в том случае, если будут желающие легально использовать зарубежный контент», — заключил Матвеев.





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