Австралийская певица Перукуа накануне своего выступления 5 июня в Москве высказалась в поддержку российской культуры.

В интервью порталу Woman.ru на вопрос «Как вы относитесь к культуре отмены, в том числе русских писателей, спортсменов, артистов по всему миру?» Перукуа ответила так:





«Я думаю, это дико. Например, я обожаю Чайковского. И буду любить его музыку вне зависимости от мнения каких-то бескультурных радикалов. Спорт, культура всегда служили цели объединения, попытке найти мосты для понимания друг друга, даже когда есть серьезные разногласия. Мне 52 года, и я помню роль моста между странами, которую играла культура во времена холодной войны. Я всегда ценила русскую культуру, несмотря на то, что вещали в те времена австралийские СМИ о вашей стране».





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