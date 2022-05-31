В Пушкинском музее в честь 110-летия пройдут бесплатные экскурсии

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина, который во вторник отмечает свое 110-летие, стал по-настоящему доступным для самых разных посетителей. Об этом сообщила ТАСС директор Пушкинского музея Марина Лошак.

«Шагов, которые меняли парадигму понимания, что такое музей, было довольно много. Один из таких шагов, очень важных и дорогих для меня, был связан с расширением пространства музея и превращением его в поистине доступный музей, где каждый человек, который приходит, чувствует себя долгожданным», — сказала она.





По словам Лошак, доступным музей делают, в частности, инклюзивные программы и работа с детьми и молодежью.





Как сообщает пресс-служба ГМИИ, в честь памятной даты в музее пройдет «Тотальная экскурсия». На протяжении всего дня в нем будут проводить бесплатные экскурсии от участников проекта «Пушкинский.Youth» и друзей музея.





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