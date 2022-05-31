Театр «Сатирикон» покажет премьеру спектакля «Елизавета Бам»

В театре «Сатирикон» во вторник пройдет премьерный спектакль в постановке Гоши Мнацаканова «Елизавета Бам» по пьесе Даниила Хармса.

«Я начал постепенно проникать в этого автора, узнавать о нем больше, в какой-то момент он меня зацепил. Мы сами стали с артистами чуть-чуть Хармсами, настолько он сильный автор. Весь мир переворачивается», — поделился с журналистами впечатлениями от работы над постановкой режиссер Гоша Мнацаканов.





Отвечая на вопрос ТАСС, пытался ли он усилить абсурд повествования, или, наоборот, придать ему больший смысл, режиссер отметил, что включил в спектакль свой текст, чтобы сделать пьесу Хармса более понятной для восприятия.





«Там, как вы заметили, очень много еще и моего текста параллельно. Пьеса деструктурирована, там был один путь. Если у нас есть какой-то материал, известный всем, условно „Война и мир“, мы берем и деструктурируем его — и получается что-то неожиданное. А здесь уже все сломано. Сначала мы попытались собрать это все, а в итоге разрушили еще в 100 раз больше, чем было сломано», — добавил Мнацаканов.





В основу спектакля положена как пьеса «Елизавета Бам», так и жизнеописания Хармса.









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