Крупные фестивали на Дальнем Востоке пройдут в очном формате

31.05.2022
Эпидемиологическая обстановка в регионах Дальнего Востока позволяет провести летом крупные фестивали с привлечением большого количества зрителей. В регионах пройдут этнические культурные события. Также запланированы мероприятия на открытом воздухе и кинофестивали, сообщили ТАСС в правительствах регионов.
«На Камчатке летом пройдет несколько зрелищных обрядовых праздников, которые в период коронавирусных ограничений проводили в онлайн-формате», — сообщила министр культуры края Оксана Прокопенко.
В июне на Камчатке отметят корякский обрядовый праздник «День первой рыбы» и эвенский фольклорный фестиваль «Нургэнэк». Самым массовым праздником, скорее всего, станет танцевальный фестиваль «Алхалалалай», который Министерство культуры РФ включило в национальный календарь событий, интересных для туристов.
Фото: Pixabay