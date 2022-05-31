Певице Максим предложили «вне очереди» дать звание народной артистки РФ

31.05.2022
С таким предложением выступил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «СЭ» после выступления Максим в финале Кубка России по футболу.
По его словам, исполнительница «должна получить вне очереди звание народной артистки России».
«Процедура бюрократическая, но Марина — большая молодец! Я поклонник тяжелой музыки, но отдаю должное ее прекрасным песням», — сказал собеседник издания.
29 мая МакSим выступила на стадионе «Лужники» в Москве, где прошел финальный матч Кубка России 2022 между «Динамо» и «Спартаком», одержавшим победу. Певица исполнила композицию «Знаешь ли ты», ставшую неофициальным гимном болельщиков «Спартака». Вместе с ней песню спели тысячи посетителей стадиона, болеющих за красно-белых.
Фото: Рixabay