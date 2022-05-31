Сергей Юнганс покинул пост директора и худрука СахаОпераБалета

Об этом он сообщил в телеграм-канале Театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д.К. Сивцева — Суорун Омоллоона.





По словам Сергея Юнганса, 31 мая — его последний рабочий день на посту директора и художественного руководителя театра. Он поблагодарил руководство республики за поддержку, артистов и работников СахаОпераБалета — за совместный труд. Причины решения об уходе режиссер не озвучил.





«Это были три сезона счастья, три сезона работы с замечательной командой, три сезона, за которые СахаОпераБалет стал моим домом, стал моей семьей, которую я полюбил», — отметил он.





Сергей Юнганс пришел в Театр оперы и балета Якутии в 2019 году по итогам конкурса. Он провел ребрендинг театра, представил несколько премьер, среди которых балеты «12 стульев» и «Дягилев. Сезоны».





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