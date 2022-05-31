Докфильм «Чип внутри меня» о людях с имплантами выйдет в Сети 1 июня

Онлайн-кинотеатр KION поделился на YouTube-канале трейлером документальной ленты Юлии Киселевой.





Фильм «Чип внутри меня» рассказывает истории пяти людей разных возрастов, живущих с имплантами. Среди них — Яна Линкевич, которой специальные устройства помогают снизить последствия мышечной дистонии; Анатолий Сурков благодаря нейростимуляторам справляется с сильным мышечным тремором; Родион Чемонин с помощью имплантов может поворачивать голову, которая потеряла подвижность в результате травмы мозга.





В фильме представлены и юные героини — 3-летняя Тася Абашина и 2-летняя Ева Бурлеску. Глухие с рождения девочки с помощью имплантов получили возможность слышать, а потом и говорить.





«Вместе с ведущими учеными в этой области режиссер ищет ответы на главные вопросы, — какие они, чипированные люди, можно ли с помощью подобной технологии управлять человеческим сознанием и как соотносятся нейрофизиологические исследования с вопросами этики», — говорится в описании проекта.





Премьера фильма «Чип внутри меня» состоится на стриминге KION 1 июня.





Фото: кадр из фильма «Чип внутри меня», предоставлено пресс-службой KION