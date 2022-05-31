Первые мероприятия на площадке «Москонцерта» в ДК им. Горбунова начнутся летом

Первые культурные мероприятия на новой площадке «Москонцерта», которой станет Дворец культуры им. Горбунова, начнут проводить этим летом. Об этом рассказал в интервью ТАСС генеральный директор «Москонцерта» Илья Бачурин.

«Сейчас всей командой активно занимаемся подготовкой к запуску нашей новой площадки во Дворце культуры им. Горбунова. В 1990-е годы это место было культовым, славилось своими рок-концертами, а потом был непростой период, прежняя аудитория была утрачена, новой не появилось. Сегодня постараемся сделать ее интересной самым разным группам зрителей. Планируем концерты, фестивали, спектакли, и первые мероприятия пройдут там уже этим летом», — сказал Бачурин.





Он добавил, что также площадку «Москонцерт Холл» ждет серьезное обновление под руководством Алексея Франдетти.





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