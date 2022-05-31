Джордж Р.Р. Мартин: «Звездные войны» убивают больше персонажей, чем я!"

В интервью The Independent американский писатель выступил с критикой научно-фантастической кинофраншизы Star Wars из-за смертей, не трогающих зрителей.





Автор фэнтези-цикла «Песнь льда и пламени» привел в пример гибель Альдераана — родной планеты Леи Органы, взорванной в четвертом эпизоде «Новая надежда». По его мнению, зрители не могут сочувствовать гибели миллиардов людей в таких сценах, поскольку ничего не знают о них.





«"Звёздные войны" убивают больше персонажей, чем я! <...> Мы не знаем людей на Альдераане, и мы не чувствуем их смерти. Это просто статистика. Если ты собираешься писать о смерти, ты должен ее прочувствовать», — пояснил Мартин.





Он напомнил эпизод «Красная свадьба» из сериала «Игра престолов», снятого по его романам. В нем тоже произошла массовая гибель людей, в том числе нескольких важных для истории героев. Именно такие сцены смерти вызывают сильный эмоциональный отклик у зрителей, поскольку они сталкиваются с шоком, ужасом, злостью, грустью. «По-моему, это хорошо. Мы тут о смерти говорим», — подчеркнул писатель.





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