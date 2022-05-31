Никита Михалков встретился со студентами и педагогами в Московском педагогическом государственном университете

Никита Михалков провел встречу со студентами и педагогами в Московском педагогическом государственном университете, где были подняты, по его словам, «важнейшие и основополагающие вопросы». Об этом говорится в официальном канале «Бесогон» в Telegram.

В рамках встречи Михалков выразил уверенность в том, что историю своей страны нужно начинать учить с первого класса. Это требует определенной формы, тонкости: патриотизму нельзя научить на уроке, его нужно впитывать с молоком матери, добавил Михалков.





«Как говорила моя мама: „Воспитывать надо, пока поперек кровати лежит, лег вдоль — уже поздно“. Обществу ничего не страшно, когда у него есть мощная корневая система, основа которой — воспитание и образование. Я не устану говорить о том, как важно защитить наших детей от вымывания почвы у них из-под ног и общество от слома этой корневой системы», — подчеркнул Михалков.





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