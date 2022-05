Рэпер Дрейк стал самым популярным исполнителем 2022 года

Канадский музыкант возглавил рейтинг с 3 млрд прослушиваний на аудиостримингах, сообщил портал Chart Data.





В тройку лидеров вошли 22-летний рэпер из США YoungBoy Never Broke Again с 2 млрд прослушиваний и американская певица Тейлор Свифт (2,5 млрд). За ними следуют американский рэп-исполнитель Juice WRLD (2,2 млрд) и канадский певец The Weeknd (2 млрд).





Одни из самых продаваемых артистов Эминем и Канье Уэст заняли шестое и девятое места соответственно.





В прошлом году Дрейк тоже стал самым прослушиваемым исполнителем по версии Chart Data, чему способствовал выход пластинки Certified Lover Boy после трехлетнего перерыва.





Фото: Pixabay